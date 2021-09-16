Самарская область стала лучшим регионом по реализации инвестпрограмм сетевиков

В Самарской области объемы ремонтных работ беспрецедентно высокие

Самарская область стала одним из лидеров в стране по реализации инвестиционных программ сетевиков. В нашем регионе процент их исполнения 111%, при этом в России всего пять регионов, где этот показатель достиг или превысил 100%. Вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании комиссии по региональному развитию особенно подчеркнул достижения нашей области. В 2020 году на территории региона действовали 14 инвестпрограмм: семь по теплоснабжению, семь – во водоснабжению и водоотведению. Всего в сети Самарской области компании инвестировали более 3,5 млрд рублей.

Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что наиболее значимые результаты достигнуты в Самаре. Здесь только на обноелние тепловых сетей направили около 2 млрд рублей в 2020 году. За два года размер инвестиций составит более 5 млрд рублей. Конечно, благодаря этому модернизация идет более быстрыми темпами. Так в 2021 году удалось обновить около 35 километров трасс, в том числе 30 км – в рамках «альткотельной».

Как отмечают эксперты, такой результат стал возможен благодаря последовательной системной работе всей команды главы региона Дмитрия Азарова во взаимодействии с сетевыми компаниями.