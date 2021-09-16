Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 сентября 2021 21:11

В Самаре легковушка заехала на «Приору» после столкновения с «Нивой»

XRAY буквально взлетел на припаркованную «Приору»
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Самаре XRAY наехал на легковушку. Фото - соцсети

В Самаре XRAY наехал на легковушку. Фото - соцсети

В Самаре в четверг, 16 сентября, произошло ДТП, в котором столкнулись три автомобиля. Об этом «КП-Самара» сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

«Лада XRAY» под управлением 25-летней девушки ехала по улице Самарской в направлении Пионерской и не уступила дорогу «Шевроле Ниве», которая имела преимущество. От удара XRAY отбросило на стоящую неподалеку «Ладу Приору», и он буквально взлетел на легковушку.

По данным полиции, в результате аварии никто не пострадал. Полицейские устанавливают причины произошедшего.