Светофоры на перекрестке Пугачевского тракта и улицы Егорова отрегулировали для удобства водителей

Светофоры отрегулировали

В Самаре провели регулировку светофоров на перекрестке улицы Егорова и Пугачевского тракта. Сначала в проекте реконструкции участка тракта в связи с постройкой Самарского моста такой удобный перекресток не предусматривался. Но после обращений граждан были проведены корректировки. Теперь общественный транспорт больше не едет в объезд. Жители не должны теперь добираться километр до прежней остановки.

- Сейчас задержек в движении нет. Здесь исправно работает целый комплекс светофоров – их количество в результате проведенных работ увеличилось, потому что дорога полностью переустроена, поменялся ее профиль, изменилось количество полос, возросла скорость движения по участку. И для того, чтобы обеспечить безопасность при переходе проезжей части, все нерегулируемые пешеходные переходы, существовавшие ранее, стали регулируемыми, - рассказал заместитель департамента транспорта Андрей Карпочев.

Есть и другие улучшения для автомобилистов: стал возможным поворот налево с Пугачевского тракта на улицу Калининградскую, появился дополнительный пешеходный переход. У водителей есть больше времени на поворот, пробка соответственно не скапливается. В горадминистрации надеются, что этот вариант движения будет максимально удобным. И просят горожан соблюдать правила движения и не усложнять друг другу жизнь.