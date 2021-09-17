В Самарской области начинается период продолжительного похолодания

Ночью возможны заморозки до -3 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС дали прогноз погоды на ближайшие дни 16-19 сентября 2021 года. По прогнозу в Самарской области будет по-осеннему прохладно, но осадков в эти дни не ожидается.

Вторая половина недели положит начало периоду продолжительного похолодания, Самарская область шагнет из лета в настоящую осень. Днем температура не поднимется свыше 14 градусов, а по ночам возможны заморозки до -3.

В пятницу, 17 сентября 2021 года, днем в Самаре будет переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит +12…+14 градусов, а в ночь на субботу возможны заморозки на почве до -3 градусов.

18 сентября 2021 года, в регионе температура снизиться еще на несколько показателей и днем составит о+9 до +14 градусов. Ночью также местами будут заморозки от -1 до -3 градусов.

В воскресенье, 19 сентября, утром возможен туман. Днем температура воздуха не поднимется свыше +14 градусов, а в ночь снова будет резкое похолодание до минусовых значений.