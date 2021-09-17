В Самарской области 17 сентября 2021 года стартовали выборы депутатов в Госдуму РФ и Губернскую думу

При себе необходимо иметь паспорт и защитную маску Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

17 сентября 2021 года в Самарской области стартовали выборы депутатов в Госдуму РФ и Губернскую думу. Голосование будет проходить в три дня – 17, 18 и 19 сентября. Решение провести многодневные выборы было принято для того, чтобы избежать большого скопления людей на избирательных участках в период сложной эпидемиологической обстановки.

В настоящее время специалисты уже подготовили избирательные участки к предстоящим выборам. Для безопасности граждан была проведена дезинфекция поверхностей, а также санитарная уборка помещений. Данная процедура будет проводиться на протяжении всех дней голосования. Жителей Самары просят соблюдать все необходимые меры предосторожности – приходить на выборы в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, избирательные участки в Самарской области будут работать с 8 утра до 8 вечера. Чтобы пройти процедуру голосования, при себе необходимо иметь паспорт.