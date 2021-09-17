В Самаре многодетная семья блогера-миллионника одними из первых проголосовали на выборах

В Самарской области стартовали выборы

Блогер-миллионник и многодетная мать из Самары Мария Комкова пришла со своим мужем и детьми ранним утром 17 сентября 2021 года на избирательный участок, чтобы выполнить свой гражданский долг. У Марии и Василия шестеро детей, поэтому перед тем, как отвезти детей в садик и школу, они пришли на голосование.

- Сегодня пришли на избирательный участок пораньше, чтобы проголосовать и младших деток отвести в детский сад. Вечером планируем уехать на выходные за город. Поэтому для нас очень удобно, что выполнить свой гражданский долг можно в любой из трех дней, - рассказал Василий Комков.

Напомним, голосование за депутатов в Госдуму РФ и Губернскую думу продлится три дня – с 17 по 19 сентября 2021 года. Жителям Самарской области напоминают, что с собой необходимо иметь паспорт, быть в защитной маске и соблюдать социальную дистанцию.