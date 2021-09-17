В Самаре на улице Мичурина торжественно открыли новую современную детскую площадку

Жители двора очень рады новому пространству. Фото: Администрация Самары

15 сентября 2021 года в Самаре торжественно открыли новую детскую площадку в границах домов № 139, 139Б и 141 по улице Мичурина. Благоустройство дворовой территории велось в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Местные жители очень рады преображению своего двора, ведь раньше в этом месте часто скапливались лужи на проездах из-за особенностей ландшафта. Машины парковались на газонах, а дети играли на устаревшей детской площадке.

Теперь общественное пространство на Мичурина представляет собой обширную территорию, вмещающую в себя всю необходимую инфраструктуру для комфорта жителей. Дорожники привели в порядок проезды, расширили зону парковки, проложили новые тротуары. Также в рамках благоустройства для детей была создана современная и безопасная площадка, где также установили скамейки и урны для отдыхающих. Во дворе спилили все старые и опасные ветки деревьев, а также высадили новые растения.