В Самарской области пьяный водитель попытался убежать от сотрудников ДПС, но не смог перелезть через забор

Пьяный водитель не смог сбежать от наказания. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Кинель-Черкасском районе сотрудники ДПС заметили автомобиль, который двигался с нарушениями ПДД. Когда полицейские остановили подозрительный «ВАЗ-21093», водитель вышел из салона и бросился бежать.

- После непродолжительной погони нарушитель был задержан. Пьяный 27-летний парень не смог осилить преграду в виде забора и повис на нем, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Нетрезвого водителя задержали, как выяснилось, он уже дважды ранее привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. В июле этого года он был лишен водительских прав на 2 года, кроме того он получил штраф в размере 40 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении жителя Кинель-Черкасского района было возбуждено уже уголовное дело по части 2 статьи 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Теперь заядлому нарушителю ПДД может грозить до трех лет лишения свободы.