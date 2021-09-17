На парковке аэропорта Курумоч водитель маршрутки врезался в столб

В результате аварии пострадали несколько человек. Фото: Константин Дионисьевич

Днем, 17 сентября 2021 года, на парковке в аэропорту Курумоч произошло ДТП, в котором пострадали пассажиры маршрутного автобуса. Об этом журналисту «КП-Самара» сообщили очевидцы, которые в этот момент были на месте аварии.

- По словам самого водителя маршрутки, он не увидел столб. Удар был настолько сильным, что одна из пассажирок сломала нос, - рассказали очевидцы.

Как сообщили «КП-Самара» собственные источники, в результате аварии пострадали три человека – 56-летняя женщина с травмой носа, 34-летняя женщина с травмой головы и 15-летняя девушка с закрытой черепно-мозговой травмой. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.