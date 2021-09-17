20 студентов из "Крыльев Ростеха" начали знакомиться с производством "ОДК-Кузнецов"

Студенты "Крыльев Ростеха" на экскурсии по производству Фото: Предоставлено "Комсомолке"

"ОДК-Кузнецов" и Самарский университет в 2021 году впервые набрал группу "Крылья Ростеха". В нее вошли 20 самых успешных по результатам вступительных испытаний абитуриентов.

Первокурсники, поступившие в вуз по отдельному конкурсу по специальности "Проектирование авиационных и ракетных двигателей", посетили сборочные цеха самарского двигателестроительного предприятия, новое инструментальное производства и корпус Центра специализации "Коробки приводов и агрегатов". Студенты в ходе экскурсии в музее завода узнали немного и о его истории.

Молодые люди также пообщались с руководителями предприятия. Управляющий директор Алексей Соболев, гендиректор Павел Чулин и директор по персоналу Галина Федорченко ответили на вопросы студентов об "ОДК-Кузнецов", работе на предприятии и перспективах двигателестроения в стране.

Отметим, что подобные встречи планируют проводить на постоянной основе.

- Уже на следующей неделе студенты будут трудоустроены на предприятии в качестве техников-конструкторов. Кроме того, ребята пройдут обучение в нашем учебном центре и получат профессию токаря параллельно с обучением в вузе, - рассказала начальник учебного центра "ОДК-Кузнецов" Юлия Ферапонтова.

Ребята также уже приступили к углубленному изучению иностранного языка. Со второго полугодия к занятиям добавится специализированный курс по освоению конструкторской программы NX.