В Самаре начал работу ситуационный центр по наблюдению за ходом выборов

В Самарской области началось голосование Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области продолжается голосование за кандидатов государственной думы и Самарской губернской думы. В региональном отделении "Единой России" 17 же числа заработал ситуационный центр по контролю за ходом выборов.

Отметим, что сейчас в губернии открыты 1802 избирательных участка. Наблюдатели от "ЕР" следят за прозрачностью выборов на каждом из них.

Более 1800 наблюдателей от партии будут следить за соблюдением эпидемиологических требований, а также проверять, не допускается каких-либо нарушений. Дежурить они будут все три дня голосования - с 17 по 19 сентября.

В ситуационном центре также дежурят юристы. Они находятся на связи с наблюдателями и избиркомом. Все сообщения фиксируются.