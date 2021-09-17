В Самарской области избирательные участки посетили международные эксперты

Иностранцы будут следить за выборами в Самарской области

В Самарской области стартовали трехдневные выборы, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Наблюдать за ходом голосования будут не только местные общественники, но и представители других страх. Активисты из Италии, Ливана и Мексики уже побывали на некоторых избирательных участках в Самарской области.

- Я приехал на выборы в Россию первый раз. В прошлом году должен был приехать на референдум, но не получилось из-за ковида. Сегодня мы прибыли на место, где находятся три избирательных участка. Посетили их, посмотрели, как работают там. Сейчас в Самаре все хорошо, - отметил международный эксперт из Ливана Марван Фуад Абдуллах.

Иностранцы проведут на избирательных участках все три дня голосования. Они также будут иметь полный доступ к трансляции с избирательных участков в центрах общественного наблюдения.

Напомним, на выборах в 2021 года в Самарской области было привлечено более 5 тысяч общественных наблюдателей, которые будут все три дня голосования следить за легитимностью выборов.