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Происшествия17 сентября 2021 16:25

«Встретимся в раю»: следователи разбираются в причинах гибели подростка в Самаре

Мальчику было всего 15 лет
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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В телефоне у него нашли предсмертную записку

В телефоне у него нашли предсмертную записку

Фото: Соцсети

Днем 16 сентября на ул.Самарской было обнаружено тело 15-летнего Ойбека С. На месте происшествия работали сотрудники МВД, Следственного комитета, эксперты и медики.

- Семья приехала в Самару из Узбекистана, все документы в порядке, жалоб от соседей на них не поступало, семья казалась вполне благополучной, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах.

«Никогда не жалуйся на жизнь, кто-то мечтает о такой жизни», - написано у мальчика в соцсетях. Тем не менее, осмотрев место происшествия, стражи порядка пришли к выводу, что, вероятнее всего, подросток покончил с собой.

В частности, у него на смартфоне нашли предсмертную записку, в которой он просит родителей не винить себя, потому что он хочет быть с Аллахом. «Встретимся в раю, - написал ребенок на своем родном языке. – На земле меня ничего не держит и не интересует».

Вопрос о том, будет ли возбуждено уголовное дело по факту гибели мальчика, пока не решен. Следователи проводят проверку.