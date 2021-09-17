«Встретимся в раю»: следователи разбираются в причинах гибели подростка в Самаре

В телефоне у него нашли предсмертную записку Фото: Соцсети

Днем 16 сентября на ул.Самарской было обнаружено тело 15-летнего Ойбека С. На месте происшествия работали сотрудники МВД, Следственного комитета, эксперты и медики.

- Семья приехала в Самару из Узбекистана, все документы в порядке, жалоб от соседей на них не поступало, семья казалась вполне благополучной, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах.

«Никогда не жалуйся на жизнь, кто-то мечтает о такой жизни», - написано у мальчика в соцсетях. Тем не менее, осмотрев место происшествия, стражи порядка пришли к выводу, что, вероятнее всего, подросток покончил с собой.

В частности, у него на смартфоне нашли предсмертную записку, в которой он просит родителей не винить себя, потому что он хочет быть с Аллахом. «Встретимся в раю, - написал ребенок на своем родном языке. – На земле меня ничего не держит и не интересует».

Вопрос о том, будет ли возбуждено уголовное дело по факту гибели мальчика, пока не решен. Следователи проводят проверку.