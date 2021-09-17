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Общество17 сентября 2021 18:01

В Самарской области испортили стены храма и святой источник Серафима Саровского

Выясняется, кто мог устроить акт вандализма
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Сейчас здание часовни привели в порядок. Фото - соцсети

Сейчас здание часовни привели в порядок. Фото - соцсети

В селе Богдановка Самарской области вандалы испортили стены храма и святой источник Серафима Саровского. Информация об этом появилась в соцсетях.

На стенах храма появились провокационные надписи, а в источник налили солярки.

На месте работала следственная группа, сейчас выясняется, кто и по каким причинам мог устроить такой акт вандализма.

В настоящее время все надписи удалены, территорию привели в порядок, а воду из источника взяли на анализ. После того, как станут известны результаты исследований, воду планируют очистить.