В Самарской области испортили стены храма и святой источник Серафима Саровского

Сейчас здание часовни привели в порядок. Фото - соцсети

В селе Богдановка Самарской области вандалы испортили стены храма и святой источник Серафима Саровского. Информация об этом появилась в соцсетях.

На стенах храма появились провокационные надписи, а в источник налили солярки.

На месте работала следственная группа, сейчас выясняется, кто и по каким причинам мог устроить такой акт вандализма.

В настоящее время все надписи удалены, территорию привели в порядок, а воду из источника взяли на анализ. После того, как станут известны результаты исследований, воду планируют очистить.