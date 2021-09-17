В Самаре на Мехзаводе начали строить надземный переход

На Московском шоссе появится надземный переход Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Надземный пешеходный переход начали строить в Самаре в районе Мехзавода. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Переходы появятся в районе 10-го квартала. До реконструкции Московского шоссе там были подземные переходы, однако, их засыпали. Поскольку движение на Московском шоссе интенсивное, жители считают, что было бы удобнее сделать надземный переход.

Проект перехода уникален, ожидается, что он будет самым длинным крытым пешеходным переходом из алюминия в стране. При соответствующем освещении он может стать новой достопримечательностью города.

- Объект получается интересный – прозрачный, комфортный, освещенный. С подъемными механизмами, что очень важно. Людям будет комфортно переходить дорогу, - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.