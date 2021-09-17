Крупная авария произошла в Самаре на Ракитовском шоссе

На Ракитовском шоссе произошло ДТП. Фото - соцсети

В Самаре в пятницу вечером, 17 сентября, произошло крупное ДТП на Ракитовском шоссе. Об этом "КП-Самара" сообщили очевидцы.

По имеющимся данным, столкнулись несколько автомобилей, среди которых грузовики. Сообщается о четырех автомобилях машинах, попавших в ДТП, эта информация, а также данные о возможных пострадавших уточняются. Известно, что на месте работают врачи.

В районе ДТП образовалась крупная пробка. В целом в пятницу в Самаре вечером движение было осложнено, в городе были зафиксированы 8-балльные пробки по данным сервиса "Яндекс. Пробки".