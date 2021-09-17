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Происшествия17 сентября 2021 19:51

Крупная авария произошла в Самаре на Ракитовском шоссе

На месте ДТП работают врачи скорой помощи
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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На Ракитовском шоссе произошло ДТП. Фото - соцсети

На Ракитовском шоссе произошло ДТП. Фото - соцсети

В Самаре в пятницу вечером, 17 сентября, произошло крупное ДТП на Ракитовском шоссе. Об этом "КП-Самара" сообщили очевидцы.

По имеющимся данным, столкнулись несколько автомобилей, среди которых грузовики. Сообщается о четырех автомобилях машинах, попавших в ДТП, эта информация, а также данные о возможных пострадавших уточняются. Известно, что на месте работают врачи.

В районе ДТП образовалась крупная пробка. В целом в пятницу в Самаре вечером движение было осложнено, в городе были зафиксированы 8-балльные пробки по данным сервиса "Яндекс. Пробки".