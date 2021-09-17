Серьезных нарушений на выборах в Самарской области не зафиксировано

На избирательных участках в Самарской области не выявили серьезных нарушений

Ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов вместе с независимыми наблюдателями посетил избирательные участки в Самарской области. Как отметил эксперт, серьезных нарушений замечено не было.

В России продолжается трехдневное голосование. В стране выбирают депутатов Госдумы РФ восьмого созыва, в Самарской области избиратели также определяют, кто будет работать в губернской думе.

По словам Точенова, есть вопросы организационно-технического характера. Например, где-то не оборудовано освещение, или сам участок находится в ненадлежащем месте.

- Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан, в поле моего зрения не попадало, - сказал Точенов.