В Самаре состоится пробег в память о погибших мотоциклистах

Пробег начнется в 18:00 Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самаре 18 сентября состоится пробег в память о погибших мотоциклистах. Этот день по всему миру считается Днём памяти людям, погибшим на железном коне. В этот день мотобратья выражают им дань памяти и уважения.

По словам организаторов, можно ехать как на двух, так и на четырёх колёсах – в память о друзьях, чья жизнь была немыслима без мотоциклов. Пробег начнётся в 18:00 от Самарского академического театра драмы имени Горького, там по традиции зажгут свечи в память об ушедших "летящих вдаль ангелах". Затем байкеры двинутся в поездку, чтобы почтить память ушедших друзей и товарищей.

Организатором выступает Самарское объединение мотоциклистов.