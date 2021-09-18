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Происшествия18 сентября 2021 11:03

В Самарской области "Лада Гранта" улетела в кювет, пострадала 80-летняя женщина

Полицейские сейчас проводят проверку по факту аварии
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Последствия аварии оказались серьезными

Последствия аварии оказались серьезными

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера днем, 17 сентября, в Самарской области произошло серьезное ДТП. Примерно в 14:30 "Лада Гранта", за рулем которой находился 41-летний мужчина, улетела в кювет. Случилось это на 31,150 км дороги Самара-Оренбург-Утевка-Максимовка-Богатое-Самара-Оренбург.

- Водитель не выбрал безопасную скоростью движения и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, - рассказали в ГУ МВД России по региону.

В результате аварии пострадал 80-летняя женщина-пассажир. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение. Сейчас по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.