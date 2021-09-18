На Первомайской в Самаре "Волга" врезалась в розовый Mitsubishi

Машины получили неприятные повреждения Фото: Предоставлено "Комсомолке"

ДТП сегодня днем, в субботу 18 сентября, произошло в областной столице. На улице Первомайской в Самаре "Волга" столкнулась с розовым "Mitsubishi".

- Там узкая дорога. Видимо, кто-то из водителей не справился с управлением, а может не смог с кем-то разъехаться. Иномарку эту здесь часто вижу - стоит всегда припаркованная, - поделился с корреспондентом "КП-Самара" местный житель Константин П.

По предварительной информации, в аварии обошлось без пострадавших. В распоряжении "Комсомолки" также попали фото с места событий.