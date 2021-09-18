В Самаре на избирательном участке заметили даму с собачкой

Инна любит домашних животных ФОТО: Андрей Савельев

18 сентября в Самарской области проходит второй день выборов в государственную и местную губернскую думы. Люди идут на участки целыми семьями, кто-то даже приходит с питомцами.

Так, основатель ветеринарного центра Инна Тарасенко на участок № 2503 пришла с карликовым пинчером по кличке Джемма. Она решила не только проголосовать, но и выгулять своего песика.

- Считаю, что животные - неотъемлемая часть нашего общества. Многие люди проводят с ними большую часть жизни, это опция совершенно адекватна и нормальна, - поделилась Инна. - Я пришла голосовать, потому что хочу, чтобы жизнь в регионе и в стране в целом стала лучше.

Отметим, что девушка около шести лет занимается реабилитацией и спасением бездомных собак и кошек, пристраивает их в новые семьи. Каждый день она принимает множество больных животных и помогает им. Дома у нее живут 5 собак и 6 кошек.

Как отмечают в избирательной комиссии, второй день выборов проходит спокойно. Председатель УИК № 2503 Наталья Туманова делится, что люди активно голосуют. Накануне на их участке проголосовали уже около 20 % избирателей, которые к ним прикреплены. Жалоб и замечаний не было.