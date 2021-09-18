В центре Самары затопило бункер. Показываем, что там происходит

Бункер связи пребывает в плачевном состоянии Фото: СОЦСЕТИ

Самарский диггер rooney.999 на днях побывал в ветхом бункере связи. Объект, судя по информации молодого человека, расположен в районе площади Куйбышева и находится в весьма плачевном состоянии.

- Еще один исторический объект в самом центре города, где можно было сделать прекрасный советский музей - не хуже бункера Сталина. Водить туда на экскурсии и самарцев, и гостей города, развивать туризм в конце концов, - пишет rooney.999 у себя в Instagram.

Объект серьезно затопило Фото: СОЦСЕТИ

По словам автора поста, ответственные за такие работы люди не хотят знать и помнить свое прошлое живьем. Им "проще рассказывать, как мы чтим память предков и запрещать говорить правду".

Диггер обратился к МЧС России с просьбой спасти объект. Реакции на это пока не последовало.