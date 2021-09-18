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Происшествия18 сентября 2021 16:36

В Самарской области сварщик совращал свою 8-летнюю соседку

Сейчас мужчина задержан, ему вменяют насильственные действия сексуального характера
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Силовики разбираются в обстоятельствах происшествия

Силовики разбираются в обстоятельствах происшествия

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

7 сентября в Жигулевске возбудили уголовное дело на 39-летнего сварщика. Ранее уже судимого за причинение травм другому человеку мужчину теперь обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера.

- Получена информация, что с 1 января этого года по 6 сентября он в своей квартире на Морквашинской в Жигулевске принуждал к оральному сексу 8-летнюю девочку, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Известно, что пострадавшая живет в одном подъезде с подозреваемым. Сейчас злоумышленник задержан. Расследование продолжается.