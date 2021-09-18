В Самарской области сварщик совращал свою 8-летнюю соседку

Силовики разбираются в обстоятельствах происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

7 сентября в Жигулевске возбудили уголовное дело на 39-летнего сварщика. Ранее уже судимого за причинение травм другому человеку мужчину теперь обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера.

- Получена информация, что с 1 января этого года по 6 сентября он в своей квартире на Морквашинской в Жигулевске принуждал к оральному сексу 8-летнюю девочку, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Известно, что пострадавшая живет в одном подъезде с подозреваемым. Сейчас злоумышленник задержан. Расследование продолжается.