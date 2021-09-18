В Самаре из Дома Маштакова на Самарской сделают музей "Заварка"

В Самаре появится новый музей Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре спасут Дома Маштакова на Самарской, 207. В этом знаковом для города месте планируют создать музей-галерею "Заварка" под эгидой Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

- Основу музея составит уникальная коллекция архитектора и защитника исторической Самары В.Г.Каркарьяна, запечатлевшая старый город, который мы потеряли, - заявил у себя в телеграм-канале депутат Александр Хинштейн.

По проекту, на 1-м этаже объекта будет арт-купеческая чайна, где будут "завариваться". На 2-м - музей и многофункциональное экспозиционное пространство.

Здание уже передали в пользование ВООПиК. Реставраторы должны выйти на объект уже на следующей неделе. Проект, разработанный под руководством архитектора Дмитрия Храмова, нашел поддержку у губернатора Дмитрий Азарова и мэра Елены Лапушкиной.

- Мы также рассчитываем на победу в конкурсе Фонда президентских культурных инициатив. Возглавил реализацию проекта - председатель ЦС ВООПиК Артем Демидов, - добавил Хинштейн.

Политик также отметил, что сейчас здание взяли под охрану. Случилось это после того, как в Доме Маштакова едва не произошел пожар.