В Самарской области студента на выборах встретили народными песнями

Молодого человека ждал сюрприз на выборах Фото: Предоставлено "Комсомолке"

18 сентября в Самарской области продолжается голосование за депутатов государственной губернской дум. Впервые в своей жизни сегодня проголосовал студент аграрного вуза Роман Иванов. Первые выборы у него получились с сюрпризом - юношу прямо на избирательном участке встретил чувашский народный ансамбль.

Роман приехал голосовать в родное село Большое Микушкино в Исаклинский район. Там он бывает теперь редко, и члены избирательной комиссии решили парня удивить. Они, являясь участниками чувашского народного ансамбля "Селгусь", в которым и сам Роман раньше занимался, встретили его в костюмах и с песнями. Молодой человек не удержался и сам пустился в пляс.

Артисты поздравили Романа с выборами и пожелали ему после вуза вернуться работаться домой.

- Всегда приятно ждать, что тебя ждут в родном селе. Думал приду, проголосую, а здесь целый концерт! - заявил Роман.

Парень уверен, что в выборах надо участвовать. Он и в дальнейшем собирается приходить на избирательный участок.