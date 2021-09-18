В Самаре мужчина в своей квартире на Ташкентской совратил 13-летнего мальчика

Расследование продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 38-летнего мужчину проверяют на причастность к серии преступлений сексуального характера. Его задержали еще в июне, а на днях он стал фигурантом еще одного уголовного дела.

- Установлено, что 7 июня этого года он вступил в половое сношение с 13-летним мальчиком. Преступление было совершено в квартире задержанного на Ташкентской, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Фигурант сейчас находится под арестом. Ранее его уже судили за грабеж. Сейчас на него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 134 УК РФ. Расследование продолжается.