Самарская медсестра высказалась о подозрениях в фальсификациях в адрес руководства ковид-госпиталей

Фото правительства Самарской области

Президент Самарской региональной общественной организации медсестер Нина Косарева высказала свое мнение о подозрениях в адрес врачей и руководителей ковид-госпиталей в Самаре и области в возможной фальстфикации итогов голосования. Напомним, что по инициативе руководителей больниц организовать для пациентов, которые вынуждены находиться в красной зоне, возможность проголосовать на временных избирательных участках. Она отметила, что это правильное решение, ведь никого нельзя лишать права голоса. Тем более, пациенты оказались в изоляции не по своей воле.

- Считаю абсолютно верной эту позицию. Люди не должны лишаться своего конституционного права. А подозревать медиков, которые ежедневно совершают подвиг, спасая людей, это просто за гранью совести, - заявила Нина Косарева. - Учреждения здравоохранения Самарской области занимаются организацией выборных кампаний многие годы. Это четкая организация, когда составляются списки из желающих проголосовать так же, как на любом избирательном участке.

Нина Косарева считает, что подозревать ее коллег в заведомых фальсификациях - невозможно. Ранее председатель ЦИК Николай Булаев объяснил, что в состав УИК в ковидных отделениях смогут войти только работающие там люди. Бюллетени и протоколы из красной зоны выносить не будут, чтобы не допустить распространения вируса.

Практика создания временных участков в медучреждениях Самарской области уже есть. Так в прошлом году, во время голосования по поправкам в Конституцию, в регионе работали 13 избирательных участков в больницах и госпиталях Самары, Тольятти и Сызрани. При этом статистика по голосованию на них значительно отличалась, то есть подтасовки результатов и уравнивания не было, считают эксперты.