В Самарской области водитель «Нивы» не вписался в поворот на трассе и вылетел в кювет

Место ДТП. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сызранском районе Самарской области 18 сентября примерно в 4:30 в кювет вылетел автомобиль ВАЗ-21214. В аварии пострадала пассажирка, 29-летнюю женщину пришлось госпитализировать.

Как рассказали в ГУ МВД России по Самарской области, за рулем «Нивы» был 34-летний водитель. Мужчина и его пассажирка ехали по дороге «Сызрань-Новый Рязадей-Новая Рачейка», со стороны села Уваровка в направлении села Новая Рачейка. На 5 км 620 м. данной дороги, на повороте мужчина превысил скорость, в результате чего не смог вписать в поворот. Машина вылетела в правый по ходу движения кювет.

- В действиях правонарушителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В полиции также отметили, что водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался. При этом мужчина уже привлекался к административной ответственности по ст. 12.26. КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» в 2015 году и в июле этого года.