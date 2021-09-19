Самарцам рассказали, как часто болеют коронавирусом вакцинированные

Привитые болеют, но гораздо легче Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал, как часто болеют коронавирусом те, кто прошел процедуру вакцинации. Он отметил, что эта защита показывает свою эффективность.

- Болеют менее 1% вакцинированных, эту статистику мы сверяем ежедневно. Более того, привитые болеют гораздо легче, чем те, кто пренебрег этой процедурой, - объяснил министр здравоохранения региона.

Он отметил, что сейчас темпы вакцинации снизились, но это недопустимо, ведь до 1 ноября нужно привить 80% жителей региона, чтобы не допустить новых вспышек вируса. Министр объяснил, что все данные - это не просто слова. Ведется федеральный реестр, по которому отслеживают состояние здоровья привитых граждан, ведут полноценный учет тем, кто попал в инфекционные госпитали. 96% пациентов ковид-госпиталей в Самарской области - это те, кто не привился. Министр попросил коллег как можно активнее вести просветительскую работу. Вакцинация от коронавируса сегодня продолжается в Самарской области. По прежнему работают и круглосуточные пункты, и мобильные. Также уже сейчас можно сделать прививку от гриппа.