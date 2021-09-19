В Самарской области водитель без прав сбил пешехода

Пенсионерка оказалась в больнице. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области женщина оказала под колесами иномарки, которая ехала задним ходом. ДТП произошло в поселке городского типа Усть-Кинельский 18 сентября. Примерно в 16:00 на парковочной площадке у магазинов на улице Шоссейная 44-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, выезжал задним ходом на автомашиной «BMW X3». Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, мужчина не убедился в безопасности своего маневра и наехал на пенсионерку 1950 года рождения.

Женщине потребовалась помощь врачей. Ее доставили в больницу.