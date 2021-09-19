В Самаре торжественно начнут реставрацию хоральной синагоги

Самарская синагога.

Самарская хоральная синагога – объект уникальный, но с печальной историей. Это величественное здание начала ХХ использовалось и как Дом культуры имени III Интернационала, и даже как хлебозавод. Жители уже неоднократно поднимали вопрос о сохранения этого памятника культурного наследия, просили вернуть ему первоначальный вид и функционал.

В этом году появился утвержденный проект реставрационных работ. Кстати, по проекту, возродиться должно не только здание, но и территория вокруг. Запланировано благоустройство земельного участка, находящегося в собственности еврейской общины. Это должно не только подчеркнуть красоту отреставрированного архитектурного памятника, но и повысить туристическую привлекательность и будет способствовать сплочению жителей.

Торжественная церемония закладки первого камня в честь восстановления Самарской хоральной синагоги запланировано на 30 сентября. Участие в церемонии примут главный раввин России Берл Лазар, представители областного правительства, Самарской еврейской общины и самарских общественных организаций.