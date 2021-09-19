Названы профессии, представители которых чаще всего болеют COVID19 в Самарской области

Некоторые группы населения стали болеть все чаще Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области рассказали, по представителям каких профессий чаще всего больно бьет коронавирус. На оперативном штабе представители Роспотребнадзора поделились данными по наблюдению за ситуацией - за последние несколько недель анализ показал рост заболеваемости среди представителей тех видов занятости, где обязателен контакт с людьми.

- Наш анализ показал, что за неделю стало больше заболевших среди работников сферы услуг, сектора ЖКХ, здравоохранения, - рассказали представители Роспотребнадзора на заседании оперативного штаба.

Здесь также отметили, что чаще всего болеют лица старше 65 лет, жители региона с 18 до 29 лет и представители возрастной группы 50-64 года. Именно им и рекомендуется прививаться в первую очередь, ведь для пожилых граждан болезнь оказывается наиболее опасна. Всего на данный момент привились более 1 млн 90 тысяч жителей. При этом министр здравоохранения Армен Бенян уже отмечал, что темпы вакцинации сегодня снизились, однако этого допускать нельзя. Также в области сейчас проходит прививочная кампания от гриппа.