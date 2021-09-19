Жительница Самары проголосовала в Крыму в костюме леопарда

Отпуск не помешал сделать выбор. Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

В дни голосования Ольга и ее супруг оказались в Крыму, куда пара отправилась в долгожданный отпуск. Но даже на отдыхе, самарцы не забыли о гражданском долге.

- Мы заранее написали заявление, чтобы проголосовать не по месту жительства, а по месту нахождения, - рассказала Ольга. – В Крыму сейчас дождливо и промозгло. С самого утра шел дождь. Казалось, что это на весь день. Поэтому мы надели все самое теплое, сверху дождевики и отправились искать избирательный участок, к которому мы прикреплены.

Самой теплой одеждой оказалась кигуруми. Вот и получилось, что на избирательный участок жительница Самары пришла в костюме леопарда.

- До избирательного участка оказалось не близко, но мы все же его нашли, невзирая на дождь. Бюллетень для голосования выдали одну – со списком партий. Самый главный выбор мы сделали. Очень жаль, что в Самаре пока нет электронного голосования. Ведь это так важно, чтобы у каждого был шанс сказать свое слово, - уверена Ольга.

Девушка также отметила, что как только она проголосовала, погода стала лучше, и на небе появилось солнце. А ее забавный костюм точно порадовал членов УИК.