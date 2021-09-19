В Самарской области на 19 сентября 2021 года выявили 502 новых случая заболевания коронавирусом

Берегите себя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжают ежедневно фиксировать прирост новых заболевших короновирусом. Так за минувшие сутки в регионе выявили 502 новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии в регионе заболели короновирусом 99 062 человека.

Из общего числа заболевших, 82 591 пациент успешно справились с опасным заболеванием, в их числе 291 человек, выздоровевшие за минувшие сутки.

По данным на 19 сентября 2021 года, за сутки в регионе от коронавируса скончались еще 20 человек. Всего с начала пандемии в Самарской области зарегистрировано 3 653 летальных случаев среди пациентов.