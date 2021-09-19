В Самарской области более 70 тысяч жителей прошли вакцинацию от гриппа

Пройти вакцинацию лучше в ближайшее время. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стартовала вакцинация от гриппа. В наш регион уже поступило 563 150 доз вакцины «Ультрикс Квадри». Данная вакцина может быть использована для профилактики сезонного гриппа детям с 6 месячного возраста, подросткам и взрослым без ограничения возраста.

Уже более 70 тысяч жителей Самарской области сделали прививку от гриппа, об этом стало известно во время заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Медики предупреждают, прививаться от гриппа важно ежегодно. Сделать это лучше в ближайшие недели, чтобы успел выработаться иммунитете.