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Здоровье19 сентября 2021 16:59

В Самарской области более 70 тысяч жителей прошли вакцинацию от гриппа

Вакцина уже поступила в наш регион
Евгения ВАСИНАЕвгения ВАСИНА
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Пройти вакцинацию лучше в ближайшее время.

Пройти вакцинацию лучше в ближайшее время.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стартовала вакцинация от гриппа. В наш регион уже поступило 563 150 доз вакцины «Ультрикс Квадри». Данная вакцина может быть использована для профилактики сезонного гриппа детям с 6 месячного возраста, подросткам и взрослым без ограничения возраста.

Уже более 70 тысяч жителей Самарской области сделали прививку от гриппа, об этом стало известно во время заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Медики предупреждают, прививаться от гриппа важно ежегодно. Сделать это лучше в ближайшие недели, чтобы успел выработаться иммунитете.