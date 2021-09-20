Турист из Самары погиб под колесами электрички в Сочи

Правоохранители проводят проверку из-за гибели самарца Фото: Архив "КП"

Житель Самары погиб на отдыхе в Сочи. Турист угодил под колеса электрички «Туапсе — Имеретинский курорт». Об этом сообщили в Сочинском ЛУ МВД России на транспорте.

Все произошло в субботу, 18 сентября, примерно в 17:20. По предварительным данным, самарец пересекал железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист электропоезда заметил его и подал звуковой сигнал. Когда мужчина не отреагировал, он начал экстренно тормозить, но столкновения избежать не удалось.

Пешеход получил смертельные травмы. Насколько известно, погибший — житель Самары. Ему было 38 лет.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.