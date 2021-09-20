Экономист из Самары перевела телефонной мошеннице 3 млн рублей

В полиции возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Самары стала жертвой телефонной мошенницы. Преступница выманила у женщины, которая работает экономистом, около 3 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, в один из дней 45-летней самарчанке позвонила незнакомка. Собеседница убедила женщину, что ее сбережения находятся в опасности. Также она подсказала выход из ситуации: перевод денег на указанный ею счет.

Экономист не заметила подвоха. Она перевела мошеннице через банкоматы около 3 млн рублей. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело.

Правоохранители призывают жителей Самарской области быть бдительнее. Не стоит доверять незнакомцам, которые предлагают перевести накопления на «безопасный» счет.