В Самаре бывший постоялец убил хозяина квартиры 22 ударами ножа

Самарца будут судить за убийство знакомого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре скоро предстанет перед судом местный житель. Мужчину обвиняют в убийстве хозяина квартиры, которую он снимал. Об этом сообщает прокуратура Промышленного района.

Все произошло в мае 2021 года. К тому моменту самарец уже съехал со съемного жилья, но пришел, чтобы забрать оставленные там вещи. Видимо, хозяин квартиры на диалог был не настроен. Завязалась ссора. Квартиросъемщик схватил нож и не менее 22 раз ударил им своего оппонента. Удары пришлись на голову, шею, туловище. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Преступник сбежал, но вскоре был задержан. Мужчина не стал отпираться и во всем сознался. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 «Убийство». Материалы уже передали на рассмотрение в суд. Самарцу грозит до 15 лет лишения свободы.