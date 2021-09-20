Полицейские нашли у безработного самарца теплицу с коноплей и обрез

В теплице у мужчины нашли более 10 кустов конопли Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре полицейские задержали 37-летнего жителя Кировского района. Безработный мужчина попал под подозрение из-за своих садоводческих увлечений. Он обустроил теплицу у себя на участке и стал выращивать там коноплю.

Правоохранители обнаружили более 10 растений и несколько высушенных кустов. Экспертиза показала, что все это — конопля массой более 290 г. В доме у самарца правоохранителей ждала еще одна неожиданная находка — обрез, переделанный из охотничьего ружья. По словам мужчины, он нашел оружие и решил оставить его себе.

В своем частном доме мужчина незаконно хранил оужие Фото: ГУ МВД России по Самарской области

По данным ГУ МВД по Самарской области, в отношении мужчины возбудили два уголовных дела: по части 2 статьи 228 УК РФ и по части 1 статьи 222 УК РФ. Расследование продолжается.