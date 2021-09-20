В самарском СПИД-центре рассказали, как часто нужно сдавать тест на ВИЧ

Медики советуют не тянуть с тестами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самарском СПИД-центре напоминают, что установить наличие ВИЧ по внешним признакам невозможно. Специалисты советуют сдавать тест на вирус хотя бы раз в год, а лучше - раз в полгода.

По словам медиков, человек, у которого ВИЧ, ничем не отличается от того, кто здоров. Специфических симптомов у этого заболевания тоже практически нет - до стадии СПИДА, до которой лучше не доводить.

Некоторым тесты на ВИЧ делают в обязательном порядке. Речь идет о донорах крови и органов, представителей некоторых профессий, беременных и пациентах перед операциями. Но и инициатива в этом деле приветствуется. Любой желающий может спокойно узнать свой ВИЧ-статус.

Бесплатно и анонимно тест на ВИЧ можно сдать и в сентября в Самарской области. Процедуру проводят в мобильных пунктах:

- 23 сентября с 10:00-14:00 - г. Кинель центральный вход Кинельской ЦБГИР. (ул. Светлая, дом 12);

- 30 сентября с 10:00-14:00 - Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, мкр. Южный город, центральный вход Волжской ЦРБ. (Николаевский проспект, дом 17),

а так же во всех отделениях областного СПИД-центра.