В Самаре водитель и пассажир автобуса №75 устроили скандал из-за терминала оплаты проезда картой

В автобусе не было кондуктора, поэтому водитель самостоятельно брал деньги за проезд с пассажиров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В редакцию «КП-Самара» обратился житель Самары, который рассказал о неприятном случае в автобусе №75. Мужчина сообщил, что между ним и водителем автобуса произошла ссора из-за терминала оплаты банковской картой. По словам самарца, после словесной перепалки ребенку, который находился в салоне, стало плохо и пришлось вызывать врача.

Как рассказал мужчина, он зашел в автобус на остановке «кинотеатр Луч» в поселке Зубчаниновка. Пассажир попытался оплатить проезд картой, но терминал находился очень далеко, поэтому оплата телефоном не прошла.

- Я попросил водителя пододвинуть терминал ближе, а тот в ответ сказал, чтобы я дал ему свой телефон и он сам оплатит. Я был не согласен, так как имею право не давать свои личные вещи посторонним людям, - рассказал участник скандала редакции «КП-Самара».

Водитель предложил оплатить проезд наличными, но пассажир был готов оплачивать только по безналу. Разговор происходил на повышенных тонах, в это время автобус стоял на остановке. Люди в салоне начали нервничать, а одному из детей стало плохо.

- Ребенок очень сильно испугался, началась истерика. Пришлось даже вызывать врача, чтобы успокоить малыша, - рассказывает пассажир.

Мужчины продолжали ругань, в итоге водитель не выдержал и перешел на оскорбления. По словам обратившегося к нам пассажира, он уже написал жалобу в ООО «СамараАвтоГаз», теперь водителю может грозить дисциплинарное взыскание и проведение служебной проверки.

Стоит отметить, что во время скандала ни водитель, ни сам пассажир, находились в общественном транспорте без защитных масок. Этот факт может стать серьезной причиной для составления административного протокола.