В Самарской области с 20 сентября 2021 года отменят ряд электричек

Изменения внесут в график движения пригородных поездов на участке Самара - Сызрань-1 Фото: Архив "КП"

В Самарской области на несколько дней изменят режим работы пригородных поездов. Некоторые будут курсировать по скорректированному графику, а некоторые отменят.

По информации Самарской ППК, в предстоящие дни на перегоне Самара — Кряж будут проходить ремонтные работы. Из-за этого 20-23, 27, 28 сентября и 4-7 октября электрички будут ходить по-новому. Речь идет о тех, чей путь пролегает между Самарой и станцией Сызрань-1. Подробнее об этом можно узнать здесь.

Несколько электричек перестанут ходить. Среди них:

- поезд № 6576 Безенчук (отпр. 05:27) – Мирная (приб. 07:06) отменяется 21, 22, 23, 27, 28 сентября, 5, 6, 7 октября;

- поезда № 6580 Чапаевск (отпр. 06:45) – Мирная (приб. 08:02), № 6535 Самара (отпр. 07:38) – Новокуйбышевская (приб. 08:04), № 6534 Новокуйбышевская (отпр. 08:25) – Самара (приб. 08:51), № 6574 Безенчук (отпр. 08:17) – Мирная (приб. 09:55), № 6561 Мирная (отпр. 11:28) – Безенчук (приб. 13:06) отменяются 20, 21, 22, 27, 28 сентября, 4, 5, 6 октября;

- поезда № 6567 Мирная (отпр. 15:57) – Безенчук (приб. 17:35), № 6558 Сызрань-1 (отпр. 15:07) – Мирная (приб. 18:00), № 6539 Мирная (отпр. 18:01) – Новокуйбышевская (приб. 18:53), № 6560 Безенчук (отпр. 17:54) – Самара (приб. 19:06) отменяются 20, 21, 22, 27 сентября, 4, 5, 6 октября.