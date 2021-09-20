Губернатор Самарской области поручил проверить безопасность во всех вузах, ссузах, школах и детских садах

О результатах проверки защищенности будет доложено до 20:00 Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В понедельник, 20 сентября 2021 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с главами муниципалитетов, министерств и ведомств региона. Губернатор выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией в Пермском университете, где в результате стрельбы погибли люди. Дмитрий Азаров поручил проверить безопасность всех региональных вузов и ссузов.

- По оперативным данным, трагедия унесла жизни восьми человек. Мы скорбим, выражаем свои соболезнования семьям погибшим, желаем скорейшего выздоровления всем, кто получил травмы, пострадал в этой страшной трагедии, - сказал Дмитрий Азаров.

По поручению главы региона, с ректорами высших учебных заведений будут проведены проверки безопасности и защищенности учащихся. Также аналогичные проверки будут проведены в ссузах, школах и детских садах Самарской области. Оперативная проверка учебных заведений состоится 20 сентября до 20:00.