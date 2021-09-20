В Самаре на Антонова-Овсеенко начали строить третью 32-этажную секцию ЖК «Космолет»

Жилой комплекс будет состоять из трех секций по 32 этажа Фото: скриншот с видео

В Самаре на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии строят высотный жилой комплекс. Местный видеоблогер Сергей Бобин снял с высоты птичьего полета, как продвигается ход работ.

По плану ЖК будет представлять собой три дома по 32 этажа. Судя по видео, в одной секции строители возвели около десяти этажей, вторая «выросла» на пять этажей, а третья пока может похвастаться только залитым фундаментом.

Новый ЖК получил название «Космолет». Застройщик — ООО «Кольцо». Компания приступила к возведению высоток во второй половине 2018 года. В домах будут предусмотрены квартиры-студии, а также одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Минимальная площадь — 22,06 кв. м, максимальная — 100,24 кв. м. В ЖК будет подземный паркинг на 78 гаражных боксов от 16,98 до 30,48 кв. м.