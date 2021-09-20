В Самарской области с 21 сентября 2021 года закроют проезд по участку трассы М-5

Рабочие будут делать примыкание улиц Куйбышева и Громовой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 21 сентября 2021 года, в Тольятти закроют проезд на 974 км трассы М-5 «Урал». Ограничения введут в районе пересечения улицы Громовой и Куйбышева. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

Схема ограничения движения

Движение на данном участке будет перекрыто до тех пор, пока рабочие не закончат обустройство примыкания улиц Куйбышева и Громовой. Отметим, что разворот на данном перекрестке по-прежнему разрешен. Проезд от существующего путепровода через ж/д дорогу в сторону Самары — по однополосному съезду под эстакадой.

В «Поволжуправтодоре» отмечают, что теперь в Тольятти можно попасть двумя путями: по возведенному кольцу, а затем по улице Коммунистической или по существующей развязке на 976 км трассы М-5 до съездов на Обводную дорогу.