Самарцев приглашают в «Школу волонтеров наследия»

Самарцы будут изучать культурное наследие на конкретных примерах. Фото: ВООПИиК

Самарцев приглашают на уникальный курс – «Школа волонтеров наследия». Всех желающих бесплатно научат работать с памятниками истории и культуры. Курс стартует 24 сентября и продлится до 15 ноября.

Проект реализуется в рамках программы «Волонтеры культуры» нацпроекта «Культура». Как рассказали организаторы, курс предусматривает обучение в сфере сохранения наследия, подготовку волонтеров для работы на памятниках и объектах истории и культуры.

- Предусмотрено обучение по двум вариантам программы – основной для новичков и специальной для тех, кто уже прошел основную, - пояснили организаторы. – На основную программу мы предполагаем зачислить 90 человек, на специальную – 25. Обучение бесплатное.

Лекции и практические занятия будут проходить на базе СамГТУ, мастерских Академии строительства и архитектуры и Центра литейных технологий. Также в программу обучения входят мастер-классы на знаковых для Самары объектах - «Фабрика-кухня» (филиал Третьяковской галереи); «Дом мещанки Сафоновой» (Садовая, 228), «Самарские мануфактуры». После окончания обучения выпускники смогут выполнять работы по обработке поверхности из камня, дерева и металла.

Набор участников в «Школу волонтёров наследия» Самарской области проводит Самарское региональное отделение «ВООПИиК». Чтобы принять участие, нужно заполнить и отправить заявку на сайте https://dobro.ru/ по запросу «Школа волонтеров наследия».