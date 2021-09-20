Живодер из Самарской области отрезал ножницами уши и хвосты щенкам, чтобы сделать из них алабаев

Сейчас животные находятся под наблюдением ветеринаров Фото: Анжелика Гришина

В Самарской области произошел вопиющий случай, который поверг в шок зоозащитников и ветеринаров. Как рассказала волонтер Анжелика Гришина на своей странице в социальных сетях, житель Чапаевска безжалостно отрезал уши и хвосты двум щенкам ножницами без анестезии.

- Живодер с надменной улыбкой рассказал во всех подробностях о том, как он это делал. Он хотел сделать из щенков алабаев, чтобы они были злее, - рассказала волонтер.

Волонтеры зоозащитной организации выехали к месту, где находились щенки. Как выяснилось, живодер успел искалечить двоих малышей, а всего их там было шестеро. Анжелика Гришина забрала всех животных на передержку. Ветеринары сейчас лечат щенков от пироплазмоза.

Зоозащитники написали заявление в полицию. Как выяснилось, мужчина уже был ранее судим за убийство.