В Самаре 20 сентября 2021 года утонул 84-летний рыбак

Местные рыбаки нашли брошенную лодку с удочками. Фото: ПСС Самарской области

Утром, 20 сентября 2021 года, водолазный отряд Поисково-спасательной службы Самарской области работали на месте ЧП на реке Самара в затоне «Второй отстойник». Местные жители обнаружили в камышах надувную лодку с разложенными снастями и вызвали полицию.

По данным полицейских, лодка принадлежала 84-летнему мужчине. Поверхностные поиски пропавшего рыбака не принесли результатов, поэтому было принято решение обратиться к водолазам.

- В месте проведения поисковых работ видимость с фонарем составляла 0,5 метра. Рельеф дна имел перепад с 2 метров до 12. Поиск пропавшего велся около трех часов, - рассказали в ПСС Самарской области.

Утонувший рыбак был обнаружен в значительной удаленности от найденной лодки. Погибшего транспортировали из воды на берег и передали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейших выяснений обстоятельств происшествия.