Эксперт СПЧ Александр Точенов сообщил, что выборы в Самарской области прошли в штатном режиме

За прозрачностью и легитимностью выборов следили опытные наблюдатели и специалисты в области права Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ответственный секретарь Совета по правам человека и развитию гражданского общества при Президенте РФ Александр Точенов сообщил на итоговой пресс-конференции, что выборы в Самарской области прошли в штатном режиме.

- Мне очень понравилось, как работал общественный центр наблюдения и центр видеонаблюдения. Все на своем уровне. Замечательно, что такой же центр был в Самаре и в Тольятти, - отметил Точенов.

Напомним, за легитимностью голосования в регионе следили пять тысяч общественных наблюдателей, а также работали три ситуационных центра с двумя тысячами каналами видеосвязи. Александр Точенов оценил, что в числе наблюдателей были волонтеры из числа студентов юридических факультетов. По его словам, работу УИКов проверяли и специалисты по праву, и опытные наблюдатели.