В Самаре с сентября 2020 года составили 501 протокол на антимасочников в общественном транспорте

В Самаре продолжают наказывать нарушителей масочного режима. Фото: Администрация Самары

В Самаре продолжаются рейды контролирующих органов в общественном транспорте. Мероприятия по выявлению нарушителей масочного режима проводят с сентября 2020 года, за год был составлен 501 протокол.

В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой, в настоящее время полицейские проводят около 80 рейдов в неделю. На прошлой неделе были составлены три протокола на антимасочников.

Напомним, нарушителям масочного режима может грозить административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а за повторное нарушение – 50 тысяч рублей.